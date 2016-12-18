Коммерческое предложение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
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Необходимо составить текст, учитывая заполненное ТЗ, корректировки возможны. Формат на одном листе

8 лет назад
23amore23
Аморе 
23 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров