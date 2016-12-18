За продающий текст платим от души) Текста нужно 4: 2 варианта для рассылки в мессенджеры и 2 варианта для инстаграм-постов. Заголовок из 4-6 слов, который сам по себе уже самодостаточен, даёт понимание о ...
Коммерческое предложение
Необходимо составить текст, учитывая заполненное ТЗ, корректировки возможны. Формат на одном листе
Заявки фрилансеров
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