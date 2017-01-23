Образец продающего текста (продажа услуги)

Нужно создать продающий текст, который побуждает купить несуществующую (фантастическую) услугу (после принятия заказа укажу, какую именно). Это как бы "образец" продающего текста, должны быть все необходимые элементы (лид-абзац, обращение к целевой аудитории, преимущества, призыв к действию). В тексте нужен цепляющий заголовок и хотя бы один список. Подзаголовки могут быть, но не обязательно.

Характеристики услуги и контакты вымышленные, можно включать фантазию "на полную катушку".

Размер текста от 1000-2500 знаков, лучше лаконичнее, естественно, без орфографических и пунктуационных ошибок.

Примеры удачных текстов такого типа готова предоставить. Шрифты и визуальное оформление не требуется, только текст. Уникальность 95-100 % по ресурсу, который я укажу. В сроке торопить не буду.

Эта работа нужна на конкурс, в случае удачной оценки гарантирую дополнительную премию помимо оплаты работы.

Напишите, пожалуйста, вашу стоимость и желаемые сроки.