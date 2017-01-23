Образец продающего текста (продажа услуги)

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен6 заявок251 просмотр

Нужно создать продающий текст, который побуждает купить несуществующую (фантастическую) услугу (после принятия заказа укажу, какую именно). Это как бы "образец" продающего текста, должны быть все необходимые элементы (лид-абзац, обращение к целевой аудитории, преимущества, призыв к действию). В тексте нужен цепляющий заголовок и хотя бы один список. Подзаголовки могут быть, но не обязательно.

Характеристики услуги и контакты вымышленные, можно включать фантазию "на полную катушку".

Размер текста от 1000-2500 знаков, лучше лаконичнее, естественно, без орфографических и пунктуационных ошибок.

Примеры удачных текстов такого типа готова предоставить. Шрифты и визуальное оформление не требуется, только текст. Уникальность 95-100 % по ресурсу, который я укажу. В сроке торопить не буду.

Эта работа нужна на конкурс, в случае удачной оценки гарантирую дополнительную премию помимо оплаты работы.

Напишите, пожалуйста, вашу стоимость и желаемые сроки.

8 лет назад
Whitelynx
48 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kamlena
50 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$7
7 дней
Текст сдан вовремя, откорректирован в соответствии с моими пожеланиями, было представлено несколько вариантов заголовка. Орфографических и пунктуационных ошибок нет. "Продающесть" текста была оценена на 4 из 5, но это субъективное мнение. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству.
Заказчицей я довольна. Она дала интересное задание, четко сформулировала т.з. и все условия, конструктивно общалась со мной. Нормально отнеслась к тому, что я затянула работу до последнего дня. И быстро перевела деньги по окончании работы. Так что рекомендую с ней сотрудничать.

Заявки фрилансеров

kamlena
50 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад