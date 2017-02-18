Продающее письмо

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен10 заявок237 просмотров

Требуется написать текст для продающего письма о барбершопе.

  • Объем 7-10 кзнаков
  • Цепляющий заголовок
  • Несколько разделов с подзаголовками
  • план предоставляю
  • есть группа Вконтакте где можно найти всю необходимую информацию
  • оплата на яндекс деньги или банковскую карту
  • Письмо будет печататься на бумаге для статусных клиентов
  • Если есть навык, то можно за отдельную плату оформить его с картинками для печати
Оставляйте ваши предложения по оплате и примеры работ.
8 лет назад
A-Lisa
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$14
1 день
Спасибо Светлане за проделанную работу. Быстро, качественно. Текст согласовывали дважды и получили то, что хотели.
Спасибо за заказ! Понятное ТЗ и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад