Нужно быстро и грамотно составить текст Персональный проект для Наталья Воскобойникова (Fremdtext)
Продающее письмо
Требуется написать текст для продающего письма о барбершопе.
- Объем 7-10 кзнаков
- Цепляющий заголовок
- Несколько разделов с подзаголовками
- план предоставляю
- есть группа Вконтакте где можно найти всю необходимую информацию
- оплата на яндекс деньги или банковскую карту
- Письмо будет печататься на бумаге для статусных клиентов
- Если есть навык, то можно за отдельную плату оформить его с картинками для печати
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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