Текст на главную станичку сайта

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Завершен2 заявки247 просмотров

Нужно быстро и грамотно составить текст 

Персональный проект для Наталья Воскобойникова (Fremdtext)

8 лет назад
ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Было очень приятно сотрудничать. Работа была выполнена быстро и качественно Очень довольна работой Рекомендую
Хороший клиент, четкое задание, оперативная оплата.

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Fremdtext
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Была
6 дней назад
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