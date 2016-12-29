Придумать УТП (уникальное торговое предложение)

Здравствуйте. У меня на сайте smile-it.ru есть статьи, написанные мной. Хочу получить захватывающий и продающий текст по позитивному мышлению. Если получится хорошо, продолжим сотрудничество по переписыванию моих статей и написанию новых. На сайте слева иконка, ...