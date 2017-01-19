Здравствуйте. У меня на сайте smile-it.ru есть статьи, написанные мной. Хочу получить захватывающий и продающий текст по позитивному мышлению. Если получится хорошо, продолжим сотрудничество по переписыванию моих статей и написанию новых. На сайте слева иконка, ...
Составить грамотную структуру лендинга + тексты
Нужно составить грамотную структуру лендинга (мокап, прототип) и написать для него продающий текст.
Тематика: транспортная компания, аренда автобусов.
Дизайн, верстка, программирование - не интересует.
Выбранный исполнитель
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