Составить грамотную структуру лендинга + тексты

Все понравилось. Видно что Елена не просто копирайтер, а человек который разбирается в маркетинге и продажах. Именно такой исполнитель мне и нужен был. Составила структуру лендинга с учетом всех нюансов современных трендов. Планирую заказывать в дальнейшем разработку макетов.