Составить грамотную структуру лендинга + тексты

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Завершен4 заявки196 просмотров

Нужно составить грамотную структуру лендинга (мокап, прототип) и написать для него продающий текст.

Тематика: транспортная компания, аренда автобусов.

Дизайн, верстка, программирование  - не интересует.

8 лет назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Milene
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Все понравилось. Видно что Елена не просто копирайтер, а человек который разбирается в маркетинге и продажах. Именно такой исполнитель мне и нужен был. Составила структуру лендинга с учетом всех нюансов современных трендов. Планирую заказывать в дальнейшем разработку макетов.
Станислав обратился ко мне за прототипом лендинга. Сразу же внес предоплату, заполнил бриф, в дальнейшем без проблем отвечал на вопросы по задаче, быстро присылал недостающую информацию. После выполнения задания моментально оплатил оставшуюся часть. Рекомендую его как надежного и серьезного заказчика.

Заявки фрилансеров

Milene
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад