Нужен сценарий промо для стоматологической клиники (секунд 30-40), прописать речь, которая будет за кадром (мол, клиника такая, столько-то довольных клиентов, столько-то красивых зубов и т.п ). Сроки - 5 дней.
Написать продающий текст на обложку для паспорта
Требуется написать продающий текст для рекламы в паблике VK
Обложка на паспорт Louis Vuitton, написать так чтобы подчеркнуть правильно преимущества ношения такой обложки, чтобы была эмоциональная составляющая, в общем вы лучше меня знаете слова магниты и тд, фото покажу потом
100% постоплата, проблем с оплатой не будет
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