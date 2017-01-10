Написать продающий текст на обложку для паспорта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт2 заявки237 просмотров

Требуется написать продающий текст для рекламы в паблике VK

Обложка на паспорт Louis Vuitton, написать так чтобы подчеркнуть правильно преимущества ношения такой обложки, чтобы была эмоциональная составляющая, в общем вы лучше меня знаете слова магниты и тд,  фото покажу потом

100% постоплата, проблем с оплатой не будет

8 лет назад
extazboyz
Таиров 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров