Написать продающий текст на обложку для паспорта

Требуется написать продающий текст для рекламы в паблике VK

Обложка на паспорт Louis Vuitton, написать так чтобы подчеркнуть правильно преимущества ношения такой обложки, чтобы была эмоциональная составляющая, в общем вы лучше меня знаете слова магниты и тд, фото покажу потом

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