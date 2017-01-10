Сценарий проморолика стоматологической клиники

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт13 заявок192 просмотра

Нужен сценарий промо для стоматологической клиники (секунд 30-40),

прописать речь, которая будет за кадром (мол, клиника такая, столько-то довольных клиентов,

столько-то красивых зубов и т.п ).

Сроки - 5 дней.

8 лет назад
skolproduction
Женя 
32 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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