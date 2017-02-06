Рекламное объявление

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  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен6 заявок166 просмотров

создать качественный продающий текст о курсах по живописи

8 лет назад
kristischa88
Кристина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад
$5
2 дня
Как всегда превосходно!
Спасибо за интересный проект! Все, как всегда, супер!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад
#1
Продающие тексты