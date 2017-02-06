Рекламное объявление

Нужно объявление, качественное, продающее. Тема- курс по живописи
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создать качественный продающий текст о курсах по живописи
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