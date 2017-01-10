Нужен продающий текст.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт13 заявок277 просмотров

Нужен продающий текст для видеоролика (слайдшоу). Этот текст нужен не для сайта.То есть этот текст будет вставляться в слайды и получится видеопрезентация.Примерно 10 слайдов.Нужен текст который бы заинтересовал покупателя и побудил его к действию.Рекламировать нужно книгу.Цена за работу 200 рублей.

8 лет назад
andriasha333
Андрей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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