Продающий текст для лендинг

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Закрыт16 заявок291 просмотр

Добрый день!

Нужен продающий текст (именно продающий!) на лендинг пейдж.

Тематика: Система Умный дом.

Важно! Мы ищем не копирайтера, который распишет, что это за замечательная система, а человека, который понимает, как работает Landing Page, который сможет лаконичными, продающими заголовками и текстом "заставить" посетителя оставить заявку на лендинге.

Желательно, чтобы у вас были примеры выполненных работ (в идеале, со ссылкой на лендинг, на котором ваш текст).

8 лет назад
armat777
Артур 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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