Продающий текст для лендинг

Добрый день!

Нужен продающий текст (именно продающий!) на лендинг пейдж.

Тематика: Система Умный дом.

Важно! Мы ищем не копирайтера, который распишет, что это за замечательная система, а человека, который понимает, как работает Landing Page, который сможет лаконичными, продающими заголовками и текстом "заставить" посетителя оставить заявку на лендинге.

Желательно, чтобы у вас были примеры выполненных работ (в идеале, со ссылкой на лендинг, на котором ваш текст).