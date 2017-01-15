Необходимо написать текст для лендинга

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Закрыт12 заявок229 просмотров

Необходимо написать текст для лендинга по имеющемуся прототипу.

Можете указать ваши цены? Показать примеры работ?

P/S нужно сделать в 2-3 дня. По всем вопросам пишите в лс.

8 лет назад
Skybus
Илья 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров