Необходимо написать текст для лендинга

Нужен продающий текст для видеоролика (слайдшоу). Этот текст нужен не для сайта.То есть этот текст будет вставляться в слайды и получится видеопрезентация.Примерно 10 слайдов.Нужен текст который бы заинтересовал покупателя и побудил его к действию.Рекламировать нужно книгу.Цена ...