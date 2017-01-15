Сделать описание к категориям товара (рыбалка)

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Закрыт5 заявок217 просмотров

Добрый день!

1) Описание на 2000 символов (без пробелов) плотность вхождения ключевых слов 5%. Для 12 категорий. 

2) И основной текст на сайт на 4000-6000 символов (без пробелов). 

Итого: надо 12 текстов на 2000 знаков + 1 текст на 4000-6000 знаков. 

Уникальность не меньше 97%.

Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок. 

Срок на выполнения не более 7 дней. 

В комментариях присылайте сумму, на которую вы оцениваете свою работу.

Сайт, для которого нужно сделать описания:

fishnet.com.ua

8 лет назад
fishnet
Антон 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$37
7 дней
ТОП-10
Продающие тексты

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
ТОП-10
Продающие тексты