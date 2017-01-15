Сделать описание к категориям товара (рыбалка)

Добрый день!

1) Описание на 2000 символов (без пробелов) плотность вхождения ключевых слов 5%. Для 12 категорий.

2) И основной текст на сайт на 4000-6000 символов (без пробелов).

Итого: надо 12 текстов на 2000 знаков + 1 текст на 4000-6000 знаков.

Уникальность не меньше 97%.

Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок.

Срок на выполнения не более 7 дней.

В комментариях присылайте сумму, на которую вы оцениваете свою работу.

Сайт, для которого нужно сделать описания:

fishnet.com.ua