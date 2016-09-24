Логотип для производителя анатомических матрасов

Древнерусский стиль компании основополагающий. Поэтому преимущество тем исполнителям, которые работали с таким стилем. Обязательное условие – умение рисовать, а не делать из готовых картинок художественные иллюстрации. Вся техническая часть будет дана только исполнителю. ...
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Логотип должен состоять из слова EXCLUSIVE и уточнения что речь идет о матрасах.
Например "матрасы Exclusive" или "Exclusive матрасы".
В дизайне должна прослеживаться идея нежности, комфорта и уюта. Мягкости и воздушности и т.д.
Из элементов что то из: пёрышко, облако, перина, элегантный изгиб тела,
пружинка, полумесяц. Может быть добавить игру слов, вроде:
"Мастерская сна Exclusive", или "поставщик снов" . А вообще просто
матрасы или анатомические матрасы сразу снимают все сомнения.
Для наглядности прикреплены варианты оформления других брендов.
Основный логотип (из архива примеров) на который стоит ориентироваться
это: SMANZER - чётко, читаемо, есть и называние и слово матрасы, ничего
лишнего, и в то же время есть и перышко, и пружинки, и изгиб. Можно
было бы добавить немного цвета, например пружинки или перо выделить
другим цветом.
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