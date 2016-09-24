Логотип для производителя анатомических матрасов

# 1 — $ 20

Логотип должен состоять из слова EXCLUSIVE и уточнения что речь идет о матрасах.

Например "матрасы Exclusive" или "Exclusive матрасы".

В дизайне должна прослеживаться идея нежности, комфорта и уюта. Мягкости и воздушности и т.д.

Из элементов что то из: пёрышко, облако, перина, элегантный изгиб тела,

пружинка, полумесяц. Может быть добавить игру слов, вроде:

"Мастерская сна Exclusive", или "поставщик снов" . А вообще просто

матрасы или анатомические матрасы сразу снимают все сомнения.

Для наглядности прикреплены варианты оформления других брендов.

Основный логотип (из архива примеров) на который стоит ориентироваться

это: SMANZER - чётко, читаемо, есть и называние и слово матрасы, ничего

лишнего, и в то же время есть и перышко, и пружинки, и изгиб. Можно

было бы добавить немного цвета, например пружинки или перо выделить

другим цветом.