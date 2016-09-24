Логотип для производителя анатомических матрасов

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок1407 просмотров
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#1$20

Логотип должен состоять из слова EXCLUSIVE  и уточнения что речь идет о матрасах.

Например "матрасы Exclusive"  или "Exclusive матрасы".

В дизайне должна прослеживаться идея нежности, комфорта и уюта. Мягкости и воздушности и т.д.

Из элементов что то из: пёрышко, облако, перина, элегантный изгиб тела,

пружинка, полумесяц.  Может быть добавить игру слов, вроде:  

"Мастерская сна Exclusive", или "поставщик снов" . А вообще просто

матрасы или анатомические матрасы сразу снимают все сомнения.   

Для наглядности прикреплены варианты оформления других брендов.

Основный логотип (из архива примеров) на который стоит ориентироваться

это: SMANZER  - чётко, читаемо, есть и называние и слово матрасы, ничего

лишнего, и в то же время есть и перышко, и пружинки, и изгиб.  Можно

было бы добавить немного цвета, например пружинки или перо выделить

другим цветом.

7 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Победитель конкурса
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#1