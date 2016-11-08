Сделать логотип баннера кальянной

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок263 просмотра
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Добрый день Дизайнеры.

Требуется создать логотип для вывески кальянной.

Фон черный - слова и логотип в золотой.

Размеры банера есть.

Прикрепил фото как выглядит банер сейчас.

Прикрепил примеры логотипов.

Название - BLACK HOUSE

Оплата после выполненной работы.

Мне нужен готовый результат по заданным размерам что бы я смог прийти в типографию.

7 лет назад
NewYorker
Вадим 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель сделал на 5+ Но к сожалению по моей причине сделка не состоялась. Рекомендую
Я вынужден оставить отрицательный отзыв, чтобы не оплачивать комиссию сервиса, т.к. оплаты не получил. Таковы правила Веблансера(( Как написал сам Вадим в отзыве: "к сожалению по моей причине сделка не состоялась". В остальном сотрудничество устроило.