Логотип в шапку на сайт кино

Добрый день Дизайнеры. Требуется создать логотип для вывески кальянной. Фон черный - слова и логотип в золотой. Размеры банера есть. Прикрепил фото как выглядит банер сейчас. Прикрепил примеры логотипов. Название - BLACK HOUSE Оплата после выполненной работы. Мне нужен готовый результат по заданным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу талантливого дизайнера!
На сайт, предлагающий скачать фильмы для смартфонов android, требуется нарисовать логотип в шапку и фавикон.
- Размер 309px x 118px.
- Формат файла - PSD.
- Фон - прозрачный.
- Основной цвета логотипа - #085AA5, #54A11E.
- векторное тематическое изображение;
- надпись с названием домена site.ru и кратким описанием (скачивайте фильмы для телефона).
Фавиконка должна быть контрастной в формате favicon. В таком же стиле и цвете как логотип.
На скриншоте показаны цвета, на которые можно ориентироваться.
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