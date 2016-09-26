Логотип в шапку на сайт кино

Ищу талантливого дизайнера!

На сайт, предлагающий скачать фильмы для смартфонов android, требуется нарисовать логотип в шапку и фавикон.

Размер 309px x 118px.

Формат файла - PSD.

Фон - прозрачный.

Основной цвета логотипа - #085AA5, #54A11E.

векторное тематическое изображение;

надпись с названием домена site.ru и кратким описанием (скачивайте фильмы для телефона).

По логотипу должно быть понятно, о чём сайт и его тематика.

Фавиконка должна быть контрастной в формате favicon. В таком же стиле и цвете как логотип.

На скриншоте показаны цвета, на которые можно ориентироваться.