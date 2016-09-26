Логотип в шапку на сайт кино

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу талантливого дизайнера!

На сайт, предлагающий скачать фильмы для смартфонов android, требуется нарисовать логотип в шапку и фавикон.

  • Размер 309px x 118px.
  • Формат файла - PSD.
  • Фон - прозрачный.
  • Основной цвета логотипа - #085AA5, #54A11E.
Логотип должен в себя включать:

  • векторное тематическое изображение;
  • надпись с названием домена site.ru и кратким описанием (скачивайте фильмы для телефона).
По логотипу должно быть понятно, о чём сайт и его тематика.

Фавиконка должна быть контрастной в формате favicon. В таком же стиле и цвете как логотип.

На скриншоте показаны цвета, на которые можно ориентироваться.

7 лет назад
efendi
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад