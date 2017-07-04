efendi

Валерий Павлов efendi

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать плагин для импорта данных из файла Excel в базу данных MySQL

    Требуется разработать плагин для системы DLE 14.0, который позволит импортировать данные из файлов Excel в базу данных MySQL. Плагин должен поддерживать массовую загрузку файлов с локального или виртуального адреса. Укажите свою цену и сроки выполнения.

    DLEMySQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать шапку сообщества ВКонтакте

    Необходимо нарисовать шапку для сообщества ВКонтакте. Ниша - Настройка рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. Текст: Приведу целевых клиентов в Ваш бизнес из Яндекса и Google. Графика: добавить логотипы/иконки этих контекстных сетей, ...

    Google Ads
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать скрипт функцию обратного отсчёта времени

    Необходимо написать скрипт функцию обратного отсчета для интеграции в сайт на HTML. Старт счетчика с 12:00:00. Шаблон (ЧЧ:ММ:СС). Должен кешироваться в браузере пользователя. Пример (внизу страницы): galinapoddelskaya_ru/podpisnaya подчеркивание заменить на точку.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Опубликовать статьи на информационном сайте

    Необходимо опубликовать 100 материалов по юридической тематике на информационном сайте. Требуется из текста в Word сделать полноценную публикацию, удобную для восприятия пользователем. Требования: Базовые знания HTML, CSS.Умение работать с движком DLE ...

    CSSDLEHTML
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить в базе данных строки по условию и шаблону

    Имеется база данных SQL из 34000 строк. Необходимо изменить содержимое столбца descr в 21000 строках, по условию и шаблону. В качестве примера предоставляю файл Excel — какие данные в итоге должны содержаться в строках.

    SQL
    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция рекламных кодов в шаблон полной новости

    Необходимо встроить предоставленные рекламные коды (6 мест размещения) в шаблон полной новости (fullstory.tpl). CMS (движок) — DLE 11.1 (DataLife Engine). Вывод рекламы должен быть сделан для пользователей ПК, мобильных устройств, и использующих расширение ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Контент-менеджер для информационных сайтов

    Требования к контент-менеджеру: Уверенное владение ПК;Базовые знания HTML, CSS;Умение работать с CMS (движками): DLE, Wordpress;Высокая грамотность (умение писать без ошибок);Умение обрабатывать картинки для сайта в программе Photoshop;Усидчивость (умение выполнять монотонную работу);Аккуратность и внимательность;Умение работать с ...

    CSSDLEHTMLWordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составление технических заданий для копирайтера

    Требуется создать 200 технических заданий для копирайтера, используя автоматический сервис и ручную доработку. ТЗ предназначены для информационных сайтов по строительной и юридической тематике. Задания формируются на основании моего семантического ядра. Цена за ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип в шапку для информационного сайта

    На информационный юридический сайт на тему недвижимости необходимо нарисовать логотип в шапку, а также favicon. Размер 460-500 пикс X 100 пикс.Формат файла - PSD.Фон - прозрачный (белый).Цвета логотипа - #3C6695 (лого), #444444 (текст), ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется корректор для проверки информационных текстов

    Необходимо устранение орфографических и пунктуационных ошибок, исправление недостатков смыслового и стилистического характера. Средний объём 1-го текста — 8000 символов. Необходимо проверить 200 текстов. Для оперативного взаимодействия необходимо иметь электронную почту, skype... Оплата ...

    Редактирование и Корректура54 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для информационного сайта

    Требуется контент-менеджер для публикации материалов на информационный сайт строительной тематики (удаленная работа). Объём — 5-7 материалов в неделю.В каждую статью должны быть добавлены тематические изображения (5-15 шт), к которым необходимо прописать атрибут alt и подпись.Для ...

    DLEHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статьи для информационного сайта

    Для информационного сайта строительной тематики требуется написать 100 оригинальных текстов. Объём каждой статьи —5000-13000 символов. Срок выполнения 3-4 месяца. К каждой статье предоставляется 5 источников для рерайта, опираясь на которые нужно написать ...

    Рерайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент менеджер для информационного сайта (удалённо)

    Ищу контент-менеджера для наполнения информационного сайта строительной тематики (удаленная работа). Объём - 5-7 публикаций в неделю.В каждую публикацию должны быть добавлены тематические изображения (5-15 шт), к которым необходимо прописать атрибут alt и подпись.Для ...

    DLEHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты для информационного сайта по бизнесу

    Требуется автор для написания оригинальных текстов на тематику бизнес-идеи для информационного сайта. Сервис орфограммка.ру покажет вашу грамотность, сервисы адвего и etxt плагиатус - насколько текст уникален, главред - наличие словесного мусора в тексте. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • JS для позиционирования подзаголовков

    Существует проблема позиционирования подзаголовков при зафиксированой шапке (fixed). Ссылка на скриншот: ﻿s42.radikal.ru/i096/1611/ba/d6655c248303.jpg Оглавление имеет якоря на подзаголовки статьи. При клике на любой якорь, заголовок становится не снизу шапки, а за ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип в шапку на сайт кино

    Ищу талантливого дизайнера! На сайт, предлагающий скачать фильмы для смартфонов android, требуется нарисовать логотип в шапку и фавикон. Размер 309px x 118px.Формат файла - PSD.Фон - прозрачный.Основной цвета логотипа - #085AA5, #54A11E.Логотип должен в ...

    Android
    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип в шапку для информационного сайта

    На информационный сайт о выпадении волос (алопеции) требуется нарисовать логотип в шапку и фавиконку. Размер 300px x 70px.Формат файла - PSD.Фон - прозрачный.Основной цвет логотипа - #146c74.Логотип должен в себя включать: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лого в шапку для информационного сайта

    Уважаемые коллеги! На информационный сайт по кровле крыш требуется нарисовать логотип в шапку. Максимальный размер 160 х 130 (px). Формат PSD. Фон - прозрачный. Предпочтительней вектор, либо растр, но минимум цветов. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн информационного сайта строительной тематики

    Всем доброго времени суток! Требуется создание макета информационного сайта по кровле крыш с адаптивностью под мобильные устройства. (3 страницы: главная|категория|статья) Ищу исполнителя, имеющего опыт в создании подобных работ с идеальным отношением качества и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптировать готовый шаблон под мобильные устройства

    Добрый день! Необходимо адаптировать шаблон сайта движка DLE под мобильные устройства (планшеты, смартфоны). В данный момент шаблон имеет фиксированную вёрстку шириной 1000px. Кроме стандартной ширины, адаптацию следует сделать под следующие разрешения: ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нарисовать шапку сообщества ВКонтакте
Google Ads
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Задание выполнено качественно и в срок. Получил неожиданный бонус. Профессиональный исполнитель, который любит свою работу!
Ответный отзыв
BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$9
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт функцию обратного отсчёта времени
HTML
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
Быстрая реакция на сообщения. Оперативное и качественное выполнение заказа! Благодарю! :)
Ответный отзыв
VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Интеграция рекламных кодов в шаблон полной новости
DLE
Валерий задачу поставил четко, всегда был на связи, ответил на дополнительные вопросы, оплату произвел по факту и в срок. Сотрудничеством остался доволен.
Иван справился с поставленной задачей на отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Требуется контент-менеджер для информационного сайта
DLEHTML
Спасибо за сотрудничество!
София — специалист своего дела! При получении работы сразу приступает к её выполнению, не откладывая на потом. На протяжении дня всегда находится в онлайне, что очень удобно для взаимодействия. В общении коммуникабельна. Работу выполняет качественно! Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Контент менеджер для информационного сайта (удалённо)
DLEHTML
Нравится работать с Валерием: грамотно ставит задачи, не затягивает с проверкой и молниеносная оплата! Благодарю и рекомендую!
Евгения — компетентный и пунктуальный исполнитель. Всегда на связи, к работе относится добросовестно. Сотрудничаю дальше!
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