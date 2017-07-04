Требуется разработать плагин для системы DLE 14.0, который позволит импортировать данные из файлов Excel в базу данных MySQL. Плагин должен поддерживать массовую загрузку файлов с локального или виртуального адреса. Укажите свою цену и сроки выполнения.
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Необходимо нарисовать шапку для сообщества ВКонтакте. Ниша - Настройка рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. Текст: Приведу целевых клиентов в Ваш бизнес из Яндекса и Google. Графика: добавить логотипы/иконки этих контекстных сетей, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо написать скрипт функцию обратного отсчета для интеграции в сайт на HTML. Старт счетчика с 12:00:00. Шаблон (ЧЧ:ММ:СС). Должен кешироваться в браузере пользователя. Пример (внизу страницы): galinapoddelskaya_ru/podpisnaya подчеркивание заменить на точку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо опубликовать 100 материалов по юридической тематике на информационном сайте. Требуется из текста в Word сделать полноценную публикацию, удобную для восприятия пользователем. Требования: Базовые знания HTML, CSS.Умение работать с движком DLE ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется база данных SQL из 34000 строк. Необходимо изменить содержимое столбца descr в 21000 строках, по условию и шаблону. В качестве примера предоставляю файл Excel — какие данные в итоге должны содержаться в строках.Базы данных14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо встроить предоставленные рекламные коды (6 мест размещения) в шаблон полной новости (fullstory.tpl). CMS (движок) — DLE 11.1 (DataLife Engine). Вывод рекламы должен быть сделан для пользователей ПК, мобильных устройств, и использующих расширение ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требования к контент-менеджеру: Уверенное владение ПК;Базовые знания HTML, CSS;Умение работать с CMS (движками): DLE, Wordpress;Высокая грамотность (умение писать без ошибок);Умение обрабатывать картинки для сайта в программе Photoshop;Усидчивость (умение выполнять монотонную работу);Аккуратность и внимательность;Умение работать с ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать 200 технических заданий для копирайтера, используя автоматический сервис и ручную доработку. ТЗ предназначены для информационных сайтов по строительной и юридической тематике. Задания формируются на основании моего семантического ядра. Цена за ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт7 лет назад
На информационный юридический сайт на тему недвижимости необходимо нарисовать логотип в шапку, а также favicon. Размер 460-500 пикс X 100 пикс.Формат файла - PSD.Фон - прозрачный (белый).Цвета логотипа - #3C6695 (лого), #444444 (текст), ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо устранение орфографических и пунктуационных ошибок, исправление недостатков смыслового и стилистического характера. Средний объём 1-го текста — 8000 символов. Необходимо проверить 200 текстов. Для оперативного взаимодействия необходимо иметь электронную почту, skype... Оплата ...Редактирование и Корректура54 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется контент-менеджер для публикации материалов на информационный сайт строительной тематики (удаленная работа). Объём — 5-7 материалов в неделю.В каждую статью должны быть добавлены тематические изображения (5-15 шт), к которым необходимо прописать атрибут alt и подпись.Для ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для информационного сайта строительной тематики требуется написать 100 оригинальных текстов. Объём каждой статьи —5000-13000 символов. Срок выполнения 3-4 месяца. К каждой статье предоставляется 5 источников для рерайта, опираясь на которые нужно написать ...Рерайтинг24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу контент-менеджера для наполнения информационного сайта строительной тематики (удаленная работа). Объём - 5-7 публикаций в неделю.В каждую публикацию должны быть добавлены тематические изображения (5-15 шт), к которым необходимо прописать атрибут alt и подпись.Для ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется автор для написания оригинальных текстов на тематику бизнес-идеи для информационного сайта. Сервис орфограммка.ру покажет вашу грамотность, сервисы адвего и etxt плагиатус - насколько текст уникален, главред - наличие словесного мусора в тексте. ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Существует проблема позиционирования подзаголовков при зафиксированой шапке (fixed). Ссылка на скриншот: s42.radikal.ru/i096/1611/ba/d6655c248303.jpg Оглавление имеет якоря на подзаголовки статьи. При клике на любой якорь, заголовок становится не снизу шапки, а за ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу талантливого дизайнера! На сайт, предлагающий скачать фильмы для смартфонов android, требуется нарисовать логотип в шапку и фавикон. Размер 309px x 118px.Формат файла - PSD.Фон - прозрачный.Основной цвета логотипа - #085AA5, #54A11E.Логотип должен в ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт9 лет назад
На информационный сайт о выпадении волос (алопеции) требуется нарисовать логотип в шапку и фавиконку. Размер 300px x 70px.Формат файла - PSD.Фон - прозрачный.Основной цвет логотипа - #146c74.Логотип должен в себя включать: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Уважаемые коллеги! На информационный сайт по кровле крыш требуется нарисовать логотип в шапку. Максимальный размер 160 х 130 (px). Формат PSD. Фон - прозрачный. Предпочтительней вектор, либо растр, но минимум цветов. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем доброго времени суток! Требуется создание макета информационного сайта по кровле крыш с адаптивностью под мобильные устройства. (3 страницы: главная|категория|статья) Ищу исполнителя, имеющего опыт в создании подобных работ с идеальным отношением качества и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо адаптировать шаблон сайта движка DLE под мобильные устройства (планшеты, смартфоны). В данный момент шаблон имеет фиксированную вёрстку шириной 1000px. Кроме стандартной ширины, адаптацию следует сделать под следующие разрешения: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад