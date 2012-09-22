Нужен логотип фирмы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт34 заявки245 просмотров

Фирма "Монолит-Строй2011" - проектирование животноводческих хозяйств, строительство в сельском хозяйстве, технический мониторинг зданий, цвета - зеленый, оранжевый, черный.

13 лет назад
mengoi
48 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа для сайта

    $20

    Для фирмы, занимающейся разработкой сайтов, необходимо разработать логотип. http://raskrutim-site.ru/ Эту работу можете рассматривать как тестовое задание, при успешном выполнении последует ещё работа. От вас срок/цена. Оплата вебмани

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лого для автосалона, срочно

    $100

    Срочно сделать лого для автосалона. Название ВЛада (именно 2 буквы заглавные)+ добавить надпись автосалон, лого должно быть простое и запоминающееся. Цветовое решение - на выбор исполнителя, без привязки. Оплата ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка макета визит. Персонально для Ratmirdek

    $10

    На визитке должен быть нанесен логотип, разработанный в ранее проведенном конкурсе (вариант: светлый фон, на русском языке), должность, ФИО, контактные данные сотрудника, адрес, телефон, факс и сайт организации, мобильный и e-mail сотрудника. Данные для заполнения ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash лого на сайт

    $50

    Нужно слелать лого во флеше, верхушка пирамиды с банкноты доллара в которой глаз стоит на месте, а нижняя часть вращается .

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для бизнес-тренера

    $50

    Нужен логотип для компании занимающийся бизнес-тренингами. Компания www.sale-system.com.ua Компания узко занимается создание отделов продаж в малом бизнесе. Практические решения. Логотип должен иметь надпись "Евгений Япончик" и обязательно какой то значек. Какой, не ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой логотип для сайта

    $30

    Не сложный в исполнении логотип, от вас требуется идеи и качество. Все детали весьма подробно изложены в прикреплённом файле. Работа должна быть в векторном формате.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа для компании Allure

    $98

    Всем привет! Необходимо разработать логтип для компании ALLURE цвет красный. И это все нужно сделать в виде баннера - цвета: черный, белый, красный. Парфюмерия и косметика оставляем! Пример того как ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для брокера на рынке Forex

    $100

    Нужен логотип для компании брокера на рынке Forex. Название комании YA-HI.com , сайта еще нет. Нужно что-то интересное - не строгое. Пример логотипов которые нравяться: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад