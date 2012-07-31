Добрый день, Идея заключается в следующем: 1. Наш клиент заходит на сайт с типовыми нашим планировками квартир и может передвигать разрешенные системой стены и предметы. Также он может расставлять предметы (желательно с подсветкой где можно ставить предмет) 2. ...