mengoi

Асылхан Утенов mengoi

 
46 летКазахстан/Астана
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лого для обуви

    Необходим логотип обуви для тиснения его на стельке и подошве, в основном классическая обувь ручной работы. Логотип будет выполняться мастером из латуни, мне нужен файл в формате Корел ниже версии 7. Логотип должен представлять собой написанием ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт девелоперской компании по строительству домов

    Добрый день, Идея заключается в следующем: 1. Наш клиент заходит на сайт с типовыми нашим планировками квартир и может передвигать разрешенные системой стены и предметы. Также он может расставлять предметы (желательно с подсветкой где можно ставить предмет) 2. ...

    Планировка квартиры
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен логотип фирмы

    $50

    Фирма "Монолит-Строй2011" - проектирование животноводческих хозяйств, строительство в сельском хозяйстве, технический мониторинг зданий, цвета - зеленый, оранжевый, черный.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор информации для ежедневной биржи цен

    Необходимо разработать модуль для сайта портала птицеводов модуль, который мог бы автоматический ежедневно снимать цифры с других сайтов для формирования собственного табло по ценам на определенные материалы и сырье (как на бирже) с анализом предыдущих ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад