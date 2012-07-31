Необходим логотип обуви для тиснения его на стельке и подошве, в основном классическая обувь ручной работы. Логотип будет выполняться мастером из латуни, мне нужен файл в формате Корел ниже версии 7. Логотип должен представлять собой написанием ...
- Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Идея заключается в следующем: 1. Наш клиент заходит на сайт с типовыми нашим планировками квартир и может передвигать разрешенные системой стены и предметы. Также он может расставлять предметы (желательно с подсветкой где можно ставить предмет) 2. ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
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Необходимо разработать модуль для сайта портала птицеводов модуль, который мог бы автоматический ежедневно снимать цифры с других сайтов для формирования собственного табло по ценам на определенные материалы и сырье (как на бирже) с анализом предыдущих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад