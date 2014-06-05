Отрисовать логотип в векторе

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Завершен14 заявок218 просмотров

Есть лого: http://www.imageset.ru/img/lifetunein.jpg

К сожалению, только такой маленький размер. Нужно отрисовать лого в векторе, чтобы могли его использовать в полиграфии (одежда, сувениры и пр). При этом, чтобы можно было с легкостью менять цвета в лого.

Выберу самое выгодное предложение.

13 лет назад
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Все отлично и в срок.
Очень приятно сотрудничать буду рада сотрудничать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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