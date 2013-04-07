Написать статью

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Завершен23 заявки275 просмотров

Всем доброго времени суток, нужна статья, примерно 2.5-3 тыс символов (возможно дальнейшая работа)

Ключевые слова:

как избавиться от апатии (2 вхождения)

Как побороть апатию (не менее 1 вхождения)

Статья должна быть информативной и интересной. Мне все равно что это будет рерайт или копирайт.

Рассмотрю так же предложение новичков. Жду расценок. Срок сутки

12 лет назад
Abdx32
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Отличный фрилансер. Очень интересные статьи. Написано все грамотно и информативно. Даже форматирование выполнено. Читать статьи подобного рода одно удовольствие. Я очень доволен. Спасибо!
Рекомендую данного заказчика. Четкие адекватные требования, возможность вести сопроводительный диалог, именно ДИАЛОГ. Своевременная оплата. Очень понравилось общение, приятное, легкое, но в рамках делового. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!

Заявки фрилансеров

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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