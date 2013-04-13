Нужны статьи

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок486 просмотров

Необходимы качественные тексты о фильмах, актерах, режиссерах и т.д.

В заявках указывайте желаемую цену за 1 тыс. знаков б/п, примеры работ и количество выполняемых знаков в день.

12 лет назад
catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$40
3 дня
Ратмир ответственно подходит к работе. Тексты грамотны и хорошо написаны. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Отличный заказчик.Мгновенная оплата.Четкое и понятное ТЗ. Полностью доволен сотрудничеством.
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$250
7 дней
Ирина подготовила хорошие тексты, ответственно отнесясь к заданию. Качественная работа. Плодотворное сотрудничество. Оперативность исполения - выше всяких похвал. Понимание всех нюансов порадовало. Однозначно - рекомендую.
Замечательный заказчик. Доброжелательный, понимающий, деликатный. Не проект - а удовольствие. Оплата - мгновенно, всегда на связи, контактный и приятный в общении. Спасибо, Ирина, огромное за положительные эмоции от сотрудничества! Надеюсь на продолжение!

Заявки фрилансеров

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад

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