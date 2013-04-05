Описания для объектов

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Закрыт16 заявок237 просмотров

Добрый день!

Нужны описания для объектов.

Детали обсуждаются. Ссылку на сайт по запросу.

Пожалуйста, реально оценивайте бюджет!

Проект обсуждается только в личке!

Всем удачного дня!

12 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров