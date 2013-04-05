Копирайтер/рерайтер (английский язык)

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Завершен12 заявок312 просмотров

Требуется копирайтер для написания статей, промо текстов, описаний продуктов на английском языке. Тематика ФАРМА. Опыт в фарма теме приветствуется, как и текстик пример. Обьемы большие, до 70 тысяч в неделю можем заказывать. В заявке прошу указывать цену за тысячу символов.

Написание статей
12 лет назад
nickgatcha
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$240
14 дней
Отличный исполнитель, инициативный, четко соблюдает сроки.
Надежный, доброжелательный заказчик. Для Николая писать легко:). С удовольствием продолжаю сотрудничество.
kisslera
38 лет
16 лет в сервисе
Была
24 дня назад
12 лет назад
$70
7 дней
Хорошие тексты, немного сроки задержала, но по уважительно причине, насколько я понял. В целом приятное ощущение и от работы и от общения.
Очень понимающий и отвественный заказчик! Всем коллегам рекомендую с ним работать. Оплата хорошая, четкие задания и вежливое общение - очень довольна работой с ним )

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
kisslera
38 лет
16 лет в сервисе
Была
24 дня назад
12 лет назад

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