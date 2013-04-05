Для сайта нужен качественный рерайт. Темы для рерайта выдаем мы, вы сами ищите контент и делаете рерайт. Статьи от 2000 символов и выше, оплата 30р за 1000 символов. объем работы около 100000 символов.
Нужны тексты для наполнения аккаунтов Твиттера
50-150k
Русский язык, со смыслом, без ссылок.
Желательно тематические подборки:
- автомобили
- строительство
- юмор
- бизнес
и др.
Жду ваши предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Требуется написать 30 отзывов по 500 символов + - 100 символов для сайта Кафе о еде.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется рерайт статей данного сайта http://www.kovka-dveri.com/Завершен12 лет назад
Приветствую! Постараюсь кратко и понятно описать задачу: Нужны статьи - рерайт/копирайт - сами решайте, исходников в сети огромное множество по этим темам. Объем каждой статьи 2000 Тема ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется 21 СЕО-текст по тематике водный экстремальный спорт. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников. Статьи должны быть грамотно написаны, иметь 95% уникальность, быть логичными. Ключи вышлю исполнителю. ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Я представляю компанию Himat. Мы завозим и продаём в России одноимённые настенные аквариумы. www.himat.ru В последнее время в сети стали появлятся недобросовестные продавцы наших аквариумов, которые утверждают, что эти аквариумы - ...Завершен12 лет назад
Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Для нового проекта, посвященного детскому питанию (смеси, соки, каши и т.п.) требуется копирайтер. Фронт работ очень обширный - нужно писать обзоры продуктов, статьи по теме, новости. К качеству и достоверности написанного ...Завершен12 лет назад
Добрый день. Требуются 20 текстов по тематике НДФЛ. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников. На первом плане - скорость работы. Сами статьи должны быть грамотно написаны, ...Завершен12 лет назад