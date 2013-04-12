Нужны статьи для размещения на Миралинксе. Статьи на разные темы, можно копирайт, можно рерайт с уникальностью около 100%, чтобы они проходили под требования системы. Если статья не проходит, ее нужно будет дорабатывать. Размер каждой статьи ...
Нужны сопроводительные тексты к разделам портала
Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для обычных читателей портала, должен быть ещё и SEO-оптимизированным, на радость поисковикам. Ориентировочно, описание каждого раздела порядка 1500 символов (но особо не критично).
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