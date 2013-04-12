Нужны сопроводительные тексты к разделам портала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок209 просмотров

Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для обычных читателей портала, должен быть ещё и SEO-оптимизированным, на радость поисковикам. Ориентировочно, описание каждого раздела порядка 1500 символов (но особо не критично).

12 лет назад
crazyshark
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$44
5 дней
Необходимые тексты написаны очень креативно, даже лучше, чем ожидалось. Буду сотрудничать с Инной в дальнейшем.
Спасибо Андрею за интересный проект и быструю оплату! И лояльный срок выполнения работы.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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