Нужны сопроводительные тексты к разделам портала

Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для обычных читателей портала, должен быть ещё и SEO-оптимизированным, на радость поисковикам. Ориентировочно, описание каждого раздела порядка 1500 символов (но особо не критично).