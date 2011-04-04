crazyshark

Андрей crazyshark

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ppcirina
Ирина 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настройка Google adwords для рекламы на youtube
Отличный заказчик, всегда на связи, четко понимает чего хочет. Моментальная оплата, рада была поработать.
Выполненной работой Ирины доволен, всё популярно было объяснено и настроено. Рекомендую!
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация выделенного сервера
Задача была интересная, именно по моему профилю, поэтому справился хорошо. Заказчик толковый, приятный в общении. Попросил отсрочить оплату, я рискнул, тем не менее деньги были перечислены даже раньше чем обещал. Только положительные впечатления.
Задача по оптимизации работы выделенного сервера была сделана максимально оперативно. Заметен хороший прирост в скорости работы всех сайтов, расположенных на сервере. Рекомендую!
Ответный отзыв
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$44
10 баллов
11 лет назад
Нужны сопроводительные тексты к разделам портала
Спасибо Андрею за интересный проект и быструю оплату! И лояльный срок выполнения работы.
Необходимые тексты написаны очень креативно, даже лучше, чем ожидалось. Буду сотрудничать с Инной в дальнейшем.
Ответный отзыв
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Баннер
Рад был поработать над проектом Андрея. Задача поставлена чётко, оплата произведена незамедлительно, всегда на связи. Буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Задача решена быстро и чётко. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$56
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для TSpell
Приятно иметь дело с адекватными и вежливыми заказчиками, именно таким оказался Андрей, РЕКОММЕНДУЮ всем к сотрудничеству!
Всё быстро и качественно. Буду обращаться и в дальнейшем. Рекомендую!
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