crazyshark

Требуется умелец по созданию сочных превьюшек видео для ютуб канала. Уровень владения фотошопом должен быть таким, чтобы без затруднений делать превью как в скринах на примерах (сочность, свечение и т.д.). Только тематика в нашем случае: ...
- Баннеры14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настроить Google adwords (есть свой аккаунт) для рекламы игрового канала на youtube (контекстная реклама в результатах поиска ютуба и т.п.).Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть новостной региональный сайт, работающий с 2011 года. Последние пару лет сайт находится в ТОП3 Яндекса по своему основному запросу, а в гугле при этом он постоянно скачет с 9 по 15 страницу. Нужно выяснить ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима оптимизация выделенного сервера для ускорения загрузки сайтов и работы сервера в целом.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо заменить текущий код вывода FLASH баннеров на сайте (возможно надо написать обработку или сделать какой-то универсальный код, который будет одинаково корректно работать во всех популярных браузерах). На данный момент, по какой-то причине, текущий код ...Баннеры1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создать FLASH-баннерЗавершен11 лет назад
Требуется создание бейджа (вертикальный, внутренний размер карточки 105x83) для сотрудников городского интернет-портала (журналист, фотокорреспондент и т.д.). Предпочтение отдается фрилансерам, имеющим в портфолио подобные работы.Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт11 лет назад
Продвижение ВКонтакте...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт с новостями на битриксе. Необходимо настроить автопостинг на стену группы ВКонтакте. Сейчас получилось сделать, что выводится на стену только название или анонс новости (одно из двух) без фото. Нужно, чтобы выводилось: название, фото, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать серию флэш-баннеров.Завершен13 лет назад
На сайте будет организован сбор добровольных пожертвований на приобретение нового сервера. Необходимо сделать страничку на FLASH, в которой будет изображен сервер (красиво отрисован, с размером примерно 600x600), который будет состоять из 1000 частей. Каждая часть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо продвинуть сайт частного дизайнера интерьера в яндексе в ТОП3. Сейчас сайт находится на 24 месте. Словосочетание для продвижения "частный дизайнер интерьера". Интересуют сроки, цены (разово или ежемесячно и по сколько).Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение информера по интернет-магазинам бытовой электроники. Подробней: мы предоставляем страницу, на которой можно создать небольшой информер для скачивания бесплатных инструкций по эксплуатации бытовой электроники. Информер обновляется в реальном времени и содержит два поля для выбора ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доработка форума на IPBЗавершен13 лет назад
Интересует долгосрочное сотрудничество с профессиональным программистом. Требуется разработка городского портала по многоэтапной схеме. Сейчас требуется создание 1-ого этапа для городского портала, а именно создание общей модели движка, который в дальнейшем и станет основой для всего проекта. Движок ...Закрыт13 лет назад
Создать FLASH баннер для проекта, размером 950x60 тянущийся по ширине.Завершен14 лет назад
Имеется свой сервер, на котором около 10 проектов, у каждого проекта своя SQL база данных. Задача - сделать так, чтобы я мог в реальнм времени смотреть, какая из этих баз и на сколько грузит CPU. Притом ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Оптимизация и настройка JOOMLA.Завершен14 лет назад
Интересует создание сайта-визитки для частного дизайнера интерьера. Структура несложная - несколько разделов (например - Услуги, Портфолио, Статьи, Контакты и т.п.), в разделе портфолио - подразделы с превью проектов и при нажатии на превью, развернутая информация ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад