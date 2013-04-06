Статьи для Миралинкса

Нужны статьи для размещения на Миралинксе. Статьи на разные темы, можно копирайт, можно рерайт с уникальностью около 100%, чтобы они проходили под требования системы. Если статья не проходит, ее нужно будет дорабатывать. Размер каждой статьи 2 тыс символов.

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