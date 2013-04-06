Необходимы интересные статьи о кино. Объем: 1900-2300 знаков б/п. В тексте: 2 ключа. Требования: Высокая уникальность (от 96%-97%), Грамотность Правильное построение фраз ...
Написать статью не более 2000 знаков для сайта
Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Для поставщиков вендинга»(вендинг- бизнес посредством автоматов самообслуживания)
Суть статьи: Существуют производители автоматов, у них есть потребность в продаже, они много тратят сил на поиск клиентов и содержание менеджеров по продажам, они обязаны содержать сервисную службу, в место того чтобы разрабатывать и улучшать свои автоматы они тратят время на все это. Портал vendingmall.ru предлагает им снять с себя эти проблемы за небольшую скидку , также портал возьмет на себя вопросы сервисного обслуживания, послепродажную работу с клиентом, разъяснит как обслуживать тот или иной автомат, как увеличить прибыль, предоставит возможность общаться на форуме с коллегами по бизнесу. То есть портал vendivgmall.ru –ваш дистрибьютор и менеджер по продажам.
Текст должен быть человечный .
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