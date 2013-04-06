Написать статью не более 2000 знаков для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок286 просмотров

Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Для поставщиков вендинга»(вендинг- бизнес посредством автоматов самообслуживания)

Суть статьи: Существуют производители автоматов, у них есть потребность в продаже, они много тратят сил на поиск клиентов и содержание менеджеров по продажам, они обязаны содержать сервисную службу, в место того чтобы разрабатывать и улучшать свои автоматы они тратят время на все это. Портал vendingmall.ru предлагает им снять с себя эти проблемы за небольшую скидку , также портал возьмет на себя вопросы сервисного обслуживания, послепродажную работу с клиентом, разъяснит как обслуживать тот или иной автомат, как увеличить прибыль, предоставит возможность общаться на форуме с коллегами по бизнесу. То есть портал vendivgmall.ru –ваш дистрибьютор и менеджер по продажам.

Текст должен быть человечный .

12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
Студия Your Content работает профисионально и оперативно, сроки выдерживает, тему уловили с первого раза. Буду довать персоональный проект.
Честное и взаимовыгодное сотрудничество. Всё время онлайн, оплатил через 2 часа после предоставления текста. Сотрудничеством очень доволен, буду рад продолжить.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтинг статей на автомобильную тематику

    $50

    Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт). Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб. Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Новости косметологической тематики

    Нужен человек для написаиня новостей косметологическому центру. Медицинское образование и хорошее знание английского — крайне желательно. Новости будут как на заданую тему, так и на вольную. Переодичность: 6 в месяц. Писать можно ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем копирайтера

    Ищем копирайтера, заказы регулярные. Оплата: 1) Сео-тексты, для ссылок. Писать нужно грамотно, но требования к качеству текста небольшое. Оплата 1$/тыс без пробелов. 2) Качественные тексты на сайт ...

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Чем наполнить сайт? Тема - курсы обучения

    Добрый вечер, уважаемые, задача повысить посещаемость сайта за счет контента - от вас темы (актуальные для Красноярска, если можно) от меня- заказ у вас статей на эту тему. Очень важно чтобы темы реально пользовались спросом ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер по тематике "пианино"

    Необходимо размещать на блоге вордпресс материалы по теме: пианино. Хотелось бы получить интересные и качественные материалы, как напрямую, так и косвенно связанные с пианино: это могут быть как обзоры марок механ. или электр. инструментов, так ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья о проблемах в агентствах недвижимости

    Написать статью о проблемах в агентствах недвижимости. Статью на 1500-2000 знаков о следующем: 1. какие проблемы есть у людей, которые пользуются услугами агентств недвижимости и почему они не хотят обращаться в агентство и платить ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разместить несколько сообщений на форумах

    Здравствуйте. Нужно найти популярные женские форумы, зарегистрироваться там, оставить 6 тематических, осмысленных сообщений любой темы, передать мне почту и доступ к аккаунтам. (сообщения не "точно" "клёво", а как минимум 100-150 символов) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад