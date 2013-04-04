Копирайтер по тематике "пианино"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок284 просмотра

Необходимо размещать на блоге вордпресс материалы по теме: пианино. Хотелось бы получить интересные и качественные материалы, как напрямую, так и косвенно связанные с пианино: это могут быть как обзоры марок механ. или электр. инструментов, так и статьи, посвященные композиторам, пианистам, муз. группам, кинофильмам ушедших времен и нынешних. Это могут быть обучающие материалы или просто занимательные истории -, но обязательно полезные и интересные. Ключи предоставляются.

Если есть свои идеи - рассматривается.

Материалы должны содержать:

- картинки и видео по теме

- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю

- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.

Длина текстов может быть разной в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но… (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.

Нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.

Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).

Оплата: в зависимости от квалификации, 45-60 руб./1000 зн. включая необходимое оформление. Перевод на webmoney или карту сбербанка; в первую неделю – по факту выполнения работы, далее – каждые 2 недели.

Если вас заинтересовала данная вакансия необходимо – в обязательном порядке – кратко рассказать о себе и предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить, подходит ли это нам.

В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.

Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.

WordPress
12 лет назад
Provodnik
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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