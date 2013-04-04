Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт). Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб. Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов. ...
Копирайтер по тематике "пианино"
Необходимо размещать на блоге вордпресс материалы по теме: пианино. Хотелось бы получить интересные и качественные материалы, как напрямую, так и косвенно связанные с пианино: это могут быть как обзоры марок механ. или электр. инструментов, так и статьи, посвященные композиторам, пианистам, муз. группам, кинофильмам ушедших времен и нынешних. Это могут быть обучающие материалы или просто занимательные истории -, но обязательно полезные и интересные. Ключи предоставляются.
Если есть свои идеи - рассматривается.
Материалы должны содержать:
- картинки и видео по теме
- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю
- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.
Длина текстов может быть разной в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но… (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.
Нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.
Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).
Оплата: в зависимости от квалификации, 45-60 руб./1000 зн. включая необходимое оформление. Перевод на webmoney или карту сбербанка; в первую неделю – по факту выполнения работы, далее – каждые 2 недели.
Если вас заинтересовала данная вакансия необходимо – в обязательном порядке – кратко рассказать о себе и предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить, подходит ли это нам.
В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.
Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.
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