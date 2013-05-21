Рерайтинг статей на автомобильную тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок331 просмотр

Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт).

Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб.

Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru

Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов.

Поиск исходных статей для рерайта исполнитель производит сам.

ТЗ вышлем по запросу.

Укажите, пожалуйста, планируемые сроки исполнения.

12 лет назад
viktoria777
Виктория 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bumpyroad
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$11
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bumpyroad
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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