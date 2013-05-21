Нужно наполнить оптимизированным текстом 4 страницы интернет магазина. Запросы сброшу. Текста уникальные 96% , 4 дол. 1000 зн.
Рерайтинг статей на автомобильную тематику
Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт).
Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб.
Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru
Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов.
Поиск исходных статей для рерайта исполнитель производит сам.
ТЗ вышлем по запросу.
Укажите, пожалуйста, планируемые сроки исполнения.
Выбранный исполнитель
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