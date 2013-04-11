Текст для 4-х страниц. Порядка 4000 знаков

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки214 просмотров

Нужно наполнить оптимизированным текстом 4 страницы интернет магазина. Запросы сброшу. Текста уникальные 96% , 4 дол. 1000 зн.

12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Без лишних вопросов, с большим колличеством запросов. Читабельный текст!
Спасибо за доверенный заказ, подробное ТЗ, быструю проверку и оплату! Приятно было работать:)

Заявки фрилансеров

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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