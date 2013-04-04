Статья о проблемах в агентствах недвижимости

Написать статью о проблемах в агентствах недвижимости. Статью на 1500-2000 знаков о следующем:

1. какие проблемы есть у людей, которые пользуются услугами агентств недвижимости и почему они не хотят обращаться в агентство и платить за работу?

2. какие сотрудники в агентствах недвижимости?

3. что хотят клиенты от агентств недвижимости?

Статью будем размещать в печатных изданиях и на сайте. Она должна проходить проверку на плагиат, соответственно, надо писать , а не копирайтить!

Обязательно освещать системные проблемы агентств недвижимости, так сказать - взгляд снаружи.

Готовую статью будем проверять на адекватность (перед оплатой)!