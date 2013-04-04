Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт). Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб. Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов. ...
Статья о проблемах в агентствах недвижимости
Написать статью о проблемах в агентствах недвижимости. Статью на 1500-2000 знаков о следующем:
1. какие проблемы есть у людей, которые пользуются услугами агентств недвижимости и почему они не хотят обращаться в агентство и платить за работу?
2. какие сотрудники в агентствах недвижимости?
3. что хотят клиенты от агентств недвижимости?
Статью будем размещать в печатных изданиях и на сайте. Она должна проходить проверку на плагиат, соответственно, надо писать , а не копирайтить!
Обязательно освещать системные проблемы агентств недвижимости, так сказать - взгляд снаружи.
Готовую статью будем проверять на адекватность (перед оплатой)!
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