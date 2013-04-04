Ищем копирайтера

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Закрыт53 заявки460 просмотров

Ищем копирайтера, заказы регулярные.

Оплата:

1) Сео-тексты, для ссылок. Писать нужно грамотно, но требования к качеству текста небольшое. Оплата 1$/тыс без пробелов.

2) Качественные тексты на сайт – оплата от 2$/тыс без пробелов.

12 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров