Чем наполнить сайт? Тема - курсы обучения

Добрый вечер, уважаемые, задача повысить посещаемость сайта за счет контента - от вас темы (актуальные для Красноярска, если можно) от меня- заказ у вас статей на эту тему. Очень важно чтобы темы реально пользовались спросом в яндексе. Благодарю.

вот сайт http://kraskurs.ru/