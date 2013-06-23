Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт). Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб. Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов. ...
Исполнители для написания статей. Тематика - кино.
Необходимы интересные статьи о кино.
Объем: 1900-2300 знаков б/п.
В тексте: 2 ключа.
Требования:
Высокая уникальность (от 96%-97%),
Грамотность
Правильное построение фраз
Читабельность
Текст должен быть насыщен информативно, без «воды». Пишем для людей.
Возможность сдавать работы ежедневно
Детальные требования и ТЗ высылаю исполнителям.
Прошу указывать:
Желаемую оплату за 1 тыс. б/п
Примеры работ
Опыт работы
Предпочтение – меньшей цене.
Заявки фрилансеров
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