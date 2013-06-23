Исполнители для написания статей. Тематика - кино.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт34 заявки699 просмотров

Необходимы интересные статьи о кино.

Объем: 1900-2300 знаков б/п.

В тексте: 2 ключа.

Требования:

Высокая уникальность (от 96%-97%),

Грамотность

Правильное построение фраз

Читабельность

Текст должен быть насыщен информативно, без «воды». Пишем для людей.

Возможность сдавать работы ежедневно

Детальные требования и ТЗ высылаю исполнителям.

Прошу указывать:

Желаемую оплату за 1 тыс. б/п

Примеры работ

Опыт работы

Предпочтение – меньшей цене.

Написание статей
12 лет назад
catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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