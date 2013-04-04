Новости косметологической тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок240 просмотров

Нужен человек для написаиня новостей косметологическому центру.

Медицинское образование и хорошее знание английского — крайне желательно.

Новости будут как на заданую тему, так и на вольную. Переодичность: 6 в месяц. Писать можно понедельно или все за один раз.

Пожалуйста, указывайте приблизительную стоимость за 1000 знаков.

12 лет назад
paka2
Павел 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров