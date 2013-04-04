Только для профессионала. Требуется написать 10 статей. Имеется в виду глубокий рерайт. Исходники будут предоставлены. Тема - строительство и ремонт. Тексты должны быть высокого качества, поэтому предпочтение будет отдано профессионалу с высоким рейтингом. Тем, кто в сервисе пару часов, просьба не писать. Предложения по 1-2 $ тоже не рассматриваю, так как это средний уровень, а мне нужен профессионал. Рассмотрю заявки с ценой от 100 руб за килознак и выше. Но рейтинг должен быть соответствующим, портфолио обязательно.