Необходимы интересные статьи о кино. Объем: 1900-2300 знаков б/п. В тексте: 2 ключа. Требования: Высокая уникальность (от 96%-97%), Грамотность Правильное построение фраз ...
Статьи об аргентинском танго (в т.ч. техника)
Для сайта об аргентинском танго требуются копирайтеры для написания уникального контента.
История аргентинского танго, аргентинское танго в России, кто приезжает в Россию и даёт мастер-классы, техника аргентинского танго и т.д.
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