Статьи об аргентинском танго (в т.ч. техника)

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Завершен17 заявок193 просмотра

Для сайта об аргентинском танго требуются копирайтеры для написания уникального контента.

История аргентинского танго, аргентинское танго в России, кто приезжает в Россию и даёт мастер-классы, техника аргентинского танго и т.д.

12 лет назад
zokeret
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
5 дней
Статьи очень хорошие.
С Владимиром было приятно работать, с оплатой и постановкой задач все отлично.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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