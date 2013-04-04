Рерайтер на постоянную работу

Нужен рерайтер для написания текстов каждый день - семь дней в неделю.

Пока в день нужно будет писать один текст на 1500 - 2000 зн. Потом, конечно, работы будет побольше.

Тема текстов - хай-тек новости, обзоры, статьи.

Я буду давать ссылку на исходник, вы рерайтить текст и сдавать мне. Я проверяю - оплачиваю.

Плачу за 1000 зн - 30 рублей.

Нужен пунктуальный человек, который делает, то что обещает.