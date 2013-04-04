Необходимы интересные статьи о кино. Объем: 1900-2300 знаков б/п. В тексте: 2 ключа. Требования: Высокая уникальность (от 96%-97%), Грамотность Правильное построение фраз ...
Рерайтер на постоянную работу
Нужен рерайтер для написания текстов каждый день - семь дней в неделю.
Пока в день нужно будет писать один текст на 1500 - 2000 зн. Потом, конечно, работы будет побольше.
Тема текстов - хай-тек новости, обзоры, статьи.
Я буду давать ссылку на исходник, вы рерайтить текст и сдавать мне. Я проверяю - оплачиваю.
Плачу за 1000 зн - 30 рублей.
Нужен пунктуальный человек, который делает, то что обещает.
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