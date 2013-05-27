Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами.

Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить знаки препинания – прошу пройти мимо. Оплаты неграмотным исполнителям не будет.

Тематика статьи может быть различной. Тематику выбираю Я! В данный момент тематика строительная.

Подробности по ICQ 568 387 937 либо Скайп Minzdrav871