Нужны статьи для размещения на Миралинксе. Статьи на разные темы, можно копирайт, можно рерайт с уникальностью около 100%, чтобы они проходили под требования системы. Если статья не проходит, ее нужно будет дорабатывать. Размер каждой статьи ...
Рерайтеры
Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами.
Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить знаки препинания – прошу пройти мимо. Оплаты неграмотным исполнителям не будет.
Тематика статьи может быть различной. Тематику выбираю Я! В данный момент тематика строительная.
Подробности по ICQ 568 387 937 либо Скайп Minzdrav871
Заявки фрилансеров
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