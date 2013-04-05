Нужен копирайтер по теме "Детское питание"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен41 заявка500 просмотров

Здравствуйте!

Для нового проекта, посвященного детскому питанию (смеси, соки, каши и т.п.) требуется копирайтер. Фронт работ очень обширный - нужно писать обзоры продуктов, статьи по теме, новости. К качеству и достоверности написанного предъявляются высокие требования, поэтому нужно будет изучать много нового материала, в т.ч. и из иностранных источников.

Сотрудничество планируется долгосрочным.

Заранее всем признателен за внимание к моему проекту.

С уважением,

Дмитрий

12 лет назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$100
30 дней
Валерия очень хороший копирайтер, ответственно подходит к работе и грамотно освещает заданную тематику. К сожалению, с продолжительным сотрудничеством у нас не сложилось по причинам с моей стороны, но я рад рекомендовать Валерию, как отличного специалиста, который знает свою работу. Спасибо за работу и понимание!
Благодарю за приятное сотрудничество! Всем рекомендую ответственного и добропорядочного заказчика. Удачи Вам во всем!

Заявки фрилансеров

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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