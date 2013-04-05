Нужен копирайтер по теме "Детское питание"

Валерия очень хороший копирайтер, ответственно подходит к работе и грамотно освещает заданную тематику. К сожалению, с продолжительным сотрудничеством у нас не сложилось по причинам с моей стороны, но я рад рекомендовать Валерию, как отличного специалиста, который знает свою работу. Спасибо за работу и понимание!