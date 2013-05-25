Написать 21 СЕО-текст по тематике водный спорт

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Завершен35 заявок224 просмотра

Требуется 21 СЕО-текст по тематике водный экстремальный спорт.

Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников.

Статьи должны быть грамотно написаны, иметь 95% уникальность, быть логичными.

Ключи вышлю исполнителю.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.

Темы:

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Аксессуары для каяков

Катера

Аксессуары для катеров

Объем одной статьи — 2000 символов б.п., можно чуть больше, но не меньше.

12 лет назад
makudr
Михаил 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$80
14 дней
Спасибо, Ольга. Профессионально: по теме и читабельно. Продолжаем сотрудничество.
Очень довольна сотрудничеством: порядочный заказчик, хорошие объемы и оплата без напоминаний.

Заявки фрилансеров

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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