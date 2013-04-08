Написать статью о происхождении аквариумов

Здравствуйте. Я представляю компанию Himat. Мы завозим и продаём в России одноимённые настенные аквариумы.

www.himat.ru

В последнее время в сети стали появлятся недобросовестные продавцы наших аквариумов, которые утверждают, что эти аквариумы - немецкие. Это не так. И компания, и сама продукция родом из Южного Китая, корода Гуанчжоу.

Нужно написать статью - опровержение, с укором тех, кто пишет про немецкие аквариумы, вроде того, что им нельзя доверять. Также, надо заверить клиента в несомненном качестве нашей продукции(это реально так), можно применять сравнения с крупнейшими западными компаниями. Помимо России, аквариумы Химат поставляются в США и Европу. Это тоже правда.

Объём статьи - около 3000 знаков. Корить обманщиков нужно достаточно жёстко, но вежливо.