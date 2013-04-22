Требуется написать 30 отзывов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок364 просмотра

Требуется написать 30 отзывов по 500 символов + - 100 символов для сайта Кафе о еде.

12 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отлично справилась с поставленной задачей. Качественно и в сроки. Минимум контроля максимум отдачи. Рекомендую.
Очень приятно было работать с Русланом. Все вопросы были решены оперативно, было выдано четкое задание. Оплата произведена сразу после окончания работы.

Заявки фрилансеров

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтеры

    $2500

    Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами. Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить ...

    Написание статей
    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей для туристического сайта

    $100

    Для сайта нужен качественный рерайт. Темы для рерайта выдаем мы, вы сами ищите контент и делаете рерайт. Статьи от 2000 символов и выше, оплата 30р за 1000 символов. объем работы около 100000 символов.

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 21 СЕО-текст по тематике водный спорт

    Требуется 21 СЕО-текст по тематике водный экстремальный спорт. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников. Статьи должны быть грамотно написаны, иметь 95% уникальность, быть логичными. Ключи вышлю исполнителю. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статью о происхождении аквариумов

    Здравствуйте. Я представляю компанию Himat. Мы завозим и продаём в России одноимённые настенные аквариумы. www.himat.ru В последнее время в сети стали появлятся недобросовестные продавцы наших аквариумов, которые утверждают, что эти аквариумы - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны сопроводительные тексты к разделам портала

    Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен копирайтер по теме "Детское питание"

    Здравствуйте! Для нового проекта, посвященного детскому питанию (смеси, соки, каши и т.п.) требуется копирайтер. Фронт работ очень обширный - нужно писать обзоры продуктов, статьи по теме, новости. К качеству и достоверности написанного ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется 20 текстов по тематике НДФЛ

    Добрый день. Требуются 20 текстов по тематике НДФЛ. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников. На первом плане - скорость работы. Сами статьи должны быть грамотно написаны, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад