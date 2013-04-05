Нужны статьи для размещения на Миралинксе. Статьи на разные темы, можно копирайт, можно рерайт с уникальностью около 100%, чтобы они проходили под требования системы. Если статья не проходит, ее нужно будет дорабатывать. Размер каждой статьи ...
Написание статей о строительстве
Приветствую!
Постараюсь кратко и понятно описать задачу:
Нужны статьи - рерайт/копирайт - сами решайте, исходников в сети огромное множество по этим темам.
Объем каждой статьи 2000
Тема статей: Строительство
Уникальность: от 95% по Адвего шингл 5
Кол-во статей: 20
Сроки: Не спешно, предлагайте свои варианты.
Сдача: Статьи сдаются и оплачиваются поэтапно, можно блоками по несколько штук.
Жду предложения по цене, срокам. Торговаться не буду, свяжусь только с тем, кто устроит по цене/качетсву, поэтому не завышайте, чтобы торговаться.
Заявки фрилансеров
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