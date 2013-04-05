Написание статей о строительстве

Приветствую!

Постараюсь кратко и понятно описать задачу:

Нужны статьи - рерайт/копирайт - сами решайте, исходников в сети огромное множество по этим темам.

Объем каждой статьи 2000

Тема статей: Строительство

Уникальность: от 95% по Адвего шингл 5

Кол-во статей: 20

Сроки: Не спешно, предлагайте свои варианты.

Сдача: Статьи сдаются и оплачиваются поэтапно, можно блоками по несколько штук.

Жду предложения по цене, срокам. Торговаться не буду, свяжусь только с тем, кто устроит по цене/качетсву, поэтому не завышайте, чтобы торговаться.