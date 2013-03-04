brokken

Сергей brokken

 
54 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Листовка услуги прачечной, А4, двусторонняя

    $10

    Единая Служба Чистоты  клининговая компания http://chistota.top/ А4, двусторонняя 1. цель: создать презентационный файл, который можно распечатать или послать по почте потенциальному клиенту. У клиента должно сформироваться четкое представление о наших услугах, кто мы такие. 2. целевая группа:  А. управляющие, директора фитнесс центров, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер

    Всем доброго дня. В веб студию на фриланс нужен хороший, ответственный разработчик логотипов. Логотипы продаём только вместе с сайтами, требования к качеству логотипов высокие. Если интересна более подробная информация, то жду от вас ответы на вопросы (можно в ...

    JoomlaБрендбук
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна флаера транспортной компании

    Нужна разработка флаера для транспортной компании ЕВРОГРУПП "под ключ": - найти фото - придумать тексты - сверстать под печать ТЗ: 0. Сроки 18 февраля. 1. Флаер для раздачи на свадебной выставке в Екатеринбурге http://www.weddingshowurals.ru/uchastnikam/ 2. Аудитория для ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен баннер / фото в шапку сайта

    $50

    Ищу исполнителя на разовый заказ. - сайт http://www.xn--96-6kcu3bkicp.xn--p1ai/ - нужна картинка на замену этой http://www.xn--96-6kcu3bkicp.xn--p1ai/images/parallax-top.jpg ТЗ: - размеры картинки 1920х1050 - фотография, лето, город, солнечный день, светофор / пробка - идеально: Екатеринбург, но можно любой другой крупный российкий город - над некоторыми ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу рисовальщика баннеров

    Доброго всем дня. Ищется опытный и талантливый специалист по разработке баннеров для сайтов на разовые заказы. Интересуют в первую очередь интересные, продающие баннеры с интересной концепцией и аккуратной реализацией. От вас: - Портфолио; - Порядок работы, какая информация нужна для ...

    Баннер для сайта
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для сбора и обработки объявлений

    Добрый день. Нужна программа для сбора и обработки объявлений о продаже и аренде недвижимости. Создание и последующая поддержка. ТЗ: 1. Сбор объявлений с сайтов: E1.ru, 66.ru, ekaterinburg.irr.ru и ведение собственной базы данных, с возможностью выборки по параметрам (тип ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер по разработке шапок сайтов

    Всем доброго дня. Нужен хороший, ответственный разработчик шапок сайтов и баннеров на разовые заказы. Если интересно, то жду от вас: - ссылку на портфолио - сроки и стоимость работы - условия (порядок оплаты, количество эскизов, доработка, договор)

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу хорошего дизайнера по разработке логотипов

    Всем доброго дня. Нужен хороший, ответственный разработчик логотипов на разовые заказы. Если интересно, то жду от вас: - ссылку на портфолио - сроки и стоимость работ - условия (порядок оплаты, количество эскизов, доработка, договор)

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад