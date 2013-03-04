Всем доброго дня. В веб студию на фриланс нужен хороший, ответственный разработчик логотипов. Логотипы продаём только вместе с сайтами, требования к качеству логотипов высокие. Если интересна более подробная информация, то жду от вас ответы на вопросы (можно в ...