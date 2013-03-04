Единая Служба Чистоты клининговая компания http://chistota.top/ А4, двусторонняя 1. цель: создать презентационный файл, который можно распечатать или послать по почте потенциальному клиенту. У клиента должно сформироваться четкое представление о наших услугах, кто мы такие. 2. целевая группа: А. управляющие, директора фитнесс центров, ...
- $10Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Всем доброго дня. В веб студию на фриланс нужен хороший, ответственный разработчик логотипов. Логотипы продаём только вместе с сайтами, требования к качеству логотипов высокие. Если интересна более подробная информация, то жду от вас ответы на вопросы (можно в ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна разработка флаера для транспортной компании ЕВРОГРУПП "под ключ": - найти фото - придумать тексты - сверстать под печать ТЗ: 0. Сроки 18 февраля. 1. Флаер для раздачи на свадебной выставке в Екатеринбурге http://www.weddingshowurals.ru/uchastnikam/ 2. Аудитория для ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Ищу исполнителя на разовый заказ. - сайт http://www.xn--96-6kcu3bkicp.xn--p1ai/ - нужна картинка на замену этой http://www.xn--96-6kcu3bkicp.xn--p1ai/images/parallax-top.jpg ТЗ: - размеры картинки 1920х1050 - фотография, лето, город, солнечный день, светофор / пробка - идеально: Екатеринбург, но можно любой другой крупный российкий город - над некоторыми ...Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго всем дня. Ищется опытный и талантливый специалист по разработке баннеров для сайтов на разовые заказы. Интересуют в первую очередь интересные, продающие баннеры с интересной концепцией и аккуратной реализацией. От вас: - Портфолио; - Порядок работы, какая информация нужна для ...Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужна программа для сбора и обработки объявлений о продаже и аренде недвижимости. Создание и последующая поддержка. ТЗ: 1. Сбор объявлений с сайтов: E1.ru, 66.ru, ekaterinburg.irr.ru и ведение собственной базы данных, с возможностью выборки по параметрам (тип ...Базы данных4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем доброго дня. Нужен хороший, ответственный разработчик шапок сайтов и баннеров на разовые заказы. Если интересно, то жду от вас: - ссылку на портфолио - сроки и стоимость работы - условия (порядок оплаты, количество эскизов, доработка, договор)Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
50-150k Русский язык, со смыслом, без ссылок. Желательно тематические подборки: - автомобили - строительство - юмор - бизнес и др. Жду ваши предложения.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго дня. Нужен хороший, ответственный разработчик логотипов на разовые заказы. Если интересно, то жду от вас: - ссылку на портфолио - сроки и стоимость работ - условия (порядок оплаты, количество эскизов, доработка, договор)Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт11 лет назад