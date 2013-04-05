Требуется разработать продающий текст на одностраничный сайт. Цель ЛП – собрать е-мейлы людей, готовых купить велосипед по акции в связи с открытием интернет-магазина. Товар: представляем велосипеды Merida – горные, городские, женские, детские. По ...
Написать текст для видеопрезентации
Необходим текст для видеоролика, который будет располагаться на главной странице сайта Web-студии. В этом ролике директор Web-студии продающих сайтов должен рассказать за три минуты о том, что студия занимается созданием сайтов, приносящих прибыль. Что это новый подход в создании сайтов, основанный на маркетинге и юзабилити.
Для примера посмотрите ролики на сайте: http://www.individ.ru/#main Выкинув всю технику, оставить в голове самые главные мысли.
Главная мысль — применяя последние маркетинговые технологии, создание продающих сайтов, С ВЫСОКОЙ КОНВЕРСИЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В КЛИЕНТОВ, увеличивающих прибыль Заказчика; Мы работаем над созданием проектов, способных приносить хорошие дивиденды. Это является возможным при условии точной формулировки целей и задач, правильной расстановки приоритетов, постоянном отслеживании работ западных маркетологов….
Целевая аудитория – владельцы бизнеса от среднего и выше, менеджеры крупных компании.
1. Проблема (сайты не продают или продают плохо) 2. Решение (маркетинговый подход к созданию сайтов) 3. Выгоды (Только представьте себе, что использовав знания маркетологов вы получите готовый инструмент, который повысит имидж вашей компании, значительно усилит конкурентные преимущества, привлечет новых клиентов и как следствие увеличит ваши доходы). 4. Завершение разговора.
Обьем – 2–2,5 тыс. знаков (наверно столько необходимо для 3-х минутного чтения)
Если Вы чувствуете, что подходите под эту задачу, т.е.разбираетесь в продающем
копирайтинге, то оставляйте свой отклик и обозначайте цену (в wmr)
за проект
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
50-150k Русский язык, со смыслом, без ссылок. Желательно тематические подборки: - автомобили - строительство - юмор - бизнес и др. Жду ваши предложения.Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Для сайта нужен качественный рерайт. Темы для рерайта выдаем мы, вы сами ищите контент и делаете рерайт. Статьи от 2000 символов и выше, оплата 30р за 1000 символов. объем работы около 100000 символов.Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Требуется написать 30 отзывов по 500 символов + - 100 символов для сайта Кафе о еде.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется рерайт статей данного сайта http://www.kovka-dveri.com/Завершен12 лет назад
Приветствую! Постараюсь кратко и понятно описать задачу: Нужны статьи - рерайт/копирайт - сами решайте, исходников в сети огромное множество по этим темам. Объем каждой статьи 2000 Тема ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется 21 СЕО-текст по тематике водный экстремальный спорт. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников. Статьи должны быть грамотно написаны, иметь 95% уникальность, быть логичными. Ключи вышлю исполнителю. ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Я представляю компанию Himat. Мы завозим и продаём в России одноимённые настенные аквариумы. www.himat.ru В последнее время в сети стали появлятся недобросовестные продавцы наших аквариумов, которые утверждают, что эти аквариумы - ...Завершен12 лет назад
Городскому порталу требуется копирайтер, который сможет максимально привлекательно для читателей, сделать описание каждого из разделов, имеющихся на портале (Новости, Афиша, Справочник организаций, Недвижимость и т.д.). Этот текст помимо своего пояснительного значения к страницам разделов для ...Завершен12 лет назад