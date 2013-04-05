Написать текст для видеопрезентации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок178 просмотров

Необходим текст для видеоролика, который будет располагаться на главной странице сайта Web-студии. В этом ролике директор Web-студии продающих сайтов должен рассказать за три минуты о том, что студия занимается созданием сайтов, приносящих прибыль. Что это новый подход в создании сайтов, основанный на маркетинге и юзабилити.

Для примера посмотрите ролики на сайте: http://www.individ.ru/#main Выкинув всю технику, оставить в голове самые главные мысли.

Главная мысль — применяя последние маркетинговые технологии, создание продающих сайтов, С ВЫСОКОЙ КОНВЕРСИЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В КЛИЕНТОВ, увеличивающих прибыль Заказчика; Мы работаем над созданием проектов, способных приносить хорошие дивиденды. Это является возможным при условии точной формулировки целей и задач, правильной расстановки приоритетов, постоянном отслеживании работ западных маркетологов….

Целевая аудитория – владельцы бизнеса от среднего и выше, менеджеры крупных компании.

1. Проблема (сайты не продают или продают плохо) 2. Решение (маркетинговый подход к созданию сайтов) 3. Выгоды (Только представьте себе, что использовав знания маркетологов вы получите готовый инструмент, который повысит имидж вашей компании, значительно усилит конкурентные преимущества, привлечет новых клиентов и как следствие увеличит ваши доходы). 4. Завершение разговора.

Обьем – 2–2,5 тыс. знаков (наверно столько необходимо для 3-х минутного чтения)

Если Вы чувствуете, что подходите под эту задачу, т.е.разбираетесь в продающем

копирайтинге, то оставляйте свой отклик и обозначайте цену (в wmr)

за проект

12 лет назад
perepaul
Павел 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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