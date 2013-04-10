Задание для написания текста на Лэндинг Пейдж

Требуется разработать продающий текст на одностраничный сайт. Цель ЛП – собрать е-мейлы людей, готовых купить велосипед по акции в связи с открытием интернет-магазина.

Товар: представляем велосипеды Merida – горные, городские, женские, детские.

По исследованиям форумов эта марка является одной из самых популярных и выгодных по соотношению цена-качество.

http://www.velosite.ru/catalog/velosipedy/search/0...

http://www.merida-velo.ru/

http://www.merida-bike.ru/

Целевая аудитория:

– родители, которые хотят купить велосипед для подростков 12–18 лет для катания в городе, уровень дохода средний и выше.

– люди 16–50 лет, хотят купить велосипед на дачу.

– люди 16–45 лет, хотят купить для себя для катания по городу, для прогулок в парках, увлекаются катанием на велосипеде.

Заголовок.

Должен:

- привлекать внимание (обещающее, задевающее, пугающее, гарантирующее)

- говорить о главной выгоде

Подзаголовок

Должен разбивать заголовок на 2–3 выгоды.

Описание товара, как способ решения проблем.

Описание выгоды, которые получит человек, если воспользуется товаром (5 выгод)

Реализация возражений (5–7 возражений).

Social Proof – отзывы о товаре (3–4 штуки объемом 140–170 знаков).

Призыв к действию

Заявить о начале работы Интернет-магазина 20 апреля 2013 года.

Призыв воспользоваться спецпредложением, действительным до 15 апреля: оставив свой е-мейл, человек получает подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей.

От кандидатов, откликнувшихся на проект жду портфолио, включающего в себя конкретные

продающие сайты с вашими текстами.

Если Вы чувствуете, что подходите под эту задачу, т.е.разбираетесь в продающем

копирайтинге, то оставляйте свой отклик и обозначайте цену (в wmr)

за проект.

Объем 2–3 тыс. знаков