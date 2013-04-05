Нужно написать текстоы для мебельного сайта. Индивидуально по каждому товару.
Рерайт статей "Сантехника", "Электроинструмент"
Для длительного сотрудничества требуется ответственный копирайтер для рерайта статей тематики "Сантехника", "Электроинструмент", "Бытовая техника". В день нужно писать примерно 5000-10000 символов.
Требования к текстам:
1. Глубокий рерайт - желательно основательно менять структуру предложений, чтобы текст первоисточника был неузнаваем. Замена слов синонимами или изменение их порядка в предложении не приветствуется. Где возможно, менять порядок абзацев.
2. Структурировать текст. По возможности использовать списки (перечень каких-то данных) в тексте, как нумерованные так и нет, возможно подзаголовки для читабельности, т.к. сплошной текст сложно воспринимается. Можно важные моменты выделить жирным или курсивом.
3. Уникальность в идеале должна быть 100%.
4. Грамотность. Просьба проверять текст как минимум в Word'е перед отправкой.
5. Ну и важно сохранить достоверность информации.
Выбранный исполнитель
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