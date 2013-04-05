Рерайт статей "Сантехника", "Электроинструмент"

Для длительного сотрудничества требуется ответственный копирайтер для рерайта статей тематики "Сантехника", "Электроинструмент", "Бытовая техника". В день нужно писать примерно 5000-10000 символов.

Требования к текстам:

1. Глубокий рерайт - желательно основательно менять структуру предложений, чтобы текст первоисточника был неузнаваем. Замена слов синонимами или изменение их порядка в предложении не приветствуется. Где возможно, менять порядок абзацев.

2. Структурировать текст. По возможности использовать списки (перечень каких-то данных) в тексте, как нумерованные так и нет, возможно подзаголовки для читабельности, т.к. сплошной текст сложно воспринимается. Можно важные моменты выделить жирным или курсивом.

3. Уникальность в идеале должна быть 100%.

4. Грамотность. Просьба проверять текст как минимум в Word'е перед отправкой.

5. Ну и важно сохранить достоверность информации.